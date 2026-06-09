Будущее вингера «Барселоны» Рафиньи остаётся предметом обсуждений на трансферном рынке. По информации инсайдера Феррана Мартинеса, серьёзный интерес к бразильцу проявляют саудовские клубы «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».

Сообщается, что оба клуба готовы предложить каталонцам около 80 миллионов евро за переход футболиста. Такое предложение может оказаться достаточно привлекательным для руководства «Барселоны», особенно с учётом необходимости оптимизации финансового положения клуба.

На данный момент окончательное решение не принято. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от позиции руководства «Барселоны» и готовности самого игрока рассмотреть вариант продолжения карьеры на Ближнем Востоке.

Напомним, в минувшем сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании-2025/26.