Сборная Испании уверенно переиграла национальную команду Перу в товарищеской встрече, завершив матч победой со счётом 3:1. Поединок состоялся в Мексике.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

Испанцы вышли вперёд уже на второй минуте благодаря точному удару нападающего Микеля Оярсабаля. На 32-й минуте хавбек Педри удвоил преимущество своей команды, а в начале второй половины встречи перуанцы пропустили третий мяч после автогола голкипера Педро Гальесе.

Перу сумел сократить отставание лишь на 66-й минуте, когда отличился полузащитник Хайро Велес.

Перу не сыграет на чемпионате мира 2026 года, поскольку не сумела преодолеть квалификацию в южноамериканской зоне, завершив отборочный турнир на девятой строчке.

Испанская команда начнёт выступление на мировом первенстве в группе H, где её соперниками станут сборные Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.