Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о возможном возвращении полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в «Динамо».

Арсен Захарян globallookpress.com

«Захаряну давным-давно надо было вернуться в "Динамо". Он не в своей тарелке в "Реале Сосьедад", это очевидно. Для того, чтобы перезарядиться, перезагрузить свою карьеру, нужно вернуться и поиграть за "Динамо". К Шварцу, который тебя хорошо знает. Вполне возможно, что после возвращения в "Динамо" Захарян снова попробует заиграть в Европе, и всё сложится лучше. Но то, что у него не складывается карьера в "Сосьедаде" — это уже совершенно точно. Надо перестать пробовать там заиграть. Нужно просто сменить обстановку», — цитирует Непомнящего «Советский спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года из московского «Динамо». В минувшем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом.