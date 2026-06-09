Защитник лондонского «Арсенала» Рикардо Калафьори может продолжить карьеру в Испании.

Рикардо Калафьори globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Николо Скира, итальянский футболист вошёл в список потенциальных трансферных целей мадридского «Реала».

Руководство «сливочных» рассматривает 24-летнего игрока в качестве одного из кандидатов на замену Давиду Алабе. Сообщается, что представители мадридского клуба уже провели встречу с агентом Калафьори, в ходе которой обсуждалась возможность будущего перехода.

Дополнительным фактором в пользу трансфера может стать позиция Жозе Моуринью, который вскоре возглавит «Реал». Португальский специалист высоко оценивает игровые качества защитника и поддерживает его кандидатуру.

Действующий контракт Калафьори с «Арсеналом» рассчитан до лета 2029 года.