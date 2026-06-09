Нападающий «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо может сменить клубную прописку в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом сообщает TeamTalk.

Коди Гакпо globallookpress.com

По информации источника, 27-летний футболист рассматривает возможность ухода из мерсисайдского клуба, а интерес к нему проявляют сразу два представителя АПЛ — лондонский «Тоттенхэм» и бирмингемская «Астон Вилла».

Гакпо выступает за «Ливерпуль» с января 2023 года, однако в клубе готовы к обсуждению возможного трансфера. Рыночная стоимость игрока оценивается примерно в 60 млн евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии нидерландский форвард провёл 36 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.