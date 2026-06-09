Мадридский «Реал» оформил долгосрочное соглашение с фланговым защитником миланского «Интера» и сборной Нидерландов Дензелом Дюмфрисом.

Дензел Дюмфрис globallookpress.com

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, контракт 30-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан на четыре года. Сумма трансфера, по данным источника, составит около 20 миллионов евро.

Дюмфрис выступал за «Интер» с 2021 года, ранее в его карьере были ПСВ«, "Херенвен" и "Спарта".

В прошлом сезоне чемпионата Италии защитник провёл 20 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.