Будущее аргентинского форварда Пауло Дибалы в «Роме» остаётся неопределённым. По информации Sky Italia, руководство римского клуба стремится сохранить одного из лидеров команды и уже предложило 32-летнему нападающему новый контракт.

Пауло Дибала globallookpress.com

Однако стороны пока не смогли договориться. Сообщается, что Дибала отклонил первоначальное предложение, рассчитывая на более выгодные финансовые условия. На позицию футболиста влияет интерес со стороны нескольких клубов АПЛ, которые готовы предложить ему привлекательные условия продолжения карьеры.

Действующее соглашение аргентинца с «Ромой» истекает 30 июня. Если до этого времени стороны не достигнут компромисса, игрок сможет покинуть клуб в статусе свободного агента.

Ранее аргентинские СМИ также сообщали о возможном возвращении Дибалы на родину. Одним из вариантов продолжения карьеры назывался переход в «Бока Хуниорс».