Аргентинский нападающий Хулиан Альварес может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико» и остаться в клубе на следующий сезон. Об этом сообщает Cadena SER.

Хулиан Альварес globallookpress.com

По данным источника, интерес со стороны «Арсенала» и «ПСЖ» не приведёт к трансферу футболиста, несмотря на появлявшиеся ранее слухи. Сам игрок сборной Аргентины, как отмечается, рассматривает для себя вариант перехода только в «Барселону», однако не планирует форсировать возможный уход.

При этом руководство «Атлетико» не настроено вести переговоры с каталонским клубом на фоне недовольства информационными утечками о возможных трансферах. В связи с этим вероятность того, что Альварес останется в мадридской команде, остаётся высокой.

В прошедшем сезоне 26-летний форвард провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 9 результативных передач.