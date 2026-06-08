Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

Наир Тикнизян globallookpress.com

Стало известно, что «Комо», «Аякс», «Ланс» и «Олимпиакос» проявляют активный интерес к защитнику сербского клуба. «Црвене Звезде» будет тяжело сохранить футболиста на фоне предложений других клубов.

В прошедшем сезоне Тикнизян провел за сербскую команду 47 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал 7 голевых передач.

Действующее соглашение защитника с «Црвеной Звездой» рассчитано до лета 2028-го года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 7 млн евро.