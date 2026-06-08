Защитник «Челси» Марк Кукурелья принял решение покинуть лондонский клуб в ближайшее летнее трансферное окно. По информации Mundo Deportivo, футболист уже уведомил руководство синих о своём намерении сменить команду.

Марк Кукурелья globallookpress.com

Главным приоритетом для 27-летнего игрока является возвращение в «Барселону», где он начинал карьеру, но так и не сумел закрепиться в основном составе.

Сообщается, что каталонский клуб проявляет интерес к защитнику, однако готов рассматривать его трансфер только в случае возможного ухода Алехандро Бальде, который пока не планирует покидать команду.

«Челси» оценивает возможную продажу Кукурельи в диапазоне от 40 до 50 млн евро. За лондонский клуб он выступает с 2022 года.