Карвахаль является воспитанником «Реала» и за годы выступлений в мадридском клубе шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, а также четырежды становился чемпионом Испании. В минувшем сезоне он провёл 23 матча и отметился одной результативной передачей.

По информации Estadio Deportivo, интерес к опытному футболисту проявляет итальянский «Комо», который возглавляет Сеск Фабрегас. Команда по итогам прошлого сезона сумела пробиться в Лигу чемпионов.

Даниэль Карвахаль рассматривает варианты продолжения карьеры после расставания с мадридским «Реалом». 34-летний правый защитник покинул клуб, в котором провёл большую часть своей профессиональной карьеры.

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