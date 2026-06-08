Даниэль Карвахаль рассматривает варианты продолжения карьеры после расставания с мадридским «Реалом». 34-летний правый защитник покинул клуб, в котором провёл большую часть своей профессиональной карьеры.
По информации Estadio Deportivo, интерес к опытному футболисту проявляет итальянский «Комо», который возглавляет Сеск Фабрегас. Команда по итогам прошлого сезона сумела пробиться в Лигу чемпионов.
Карвахаль является воспитанником «Реала» и за годы выступлений в мадридском клубе шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, а также четырежды становился чемпионом Испании. В минувшем сезоне он провёл 23 матча и отметился одной результативной передачей.