Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах российских клубов и сборных вернуться на международный уровень.

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«Хватит питать иллюзии. Мы ещё лет пять будет мимо кассы и еврокубков. Называйте вещи своими именами. Мы шесть лет будем не у дел.

Что нам там рассказывают? Посмотрите на реальность. И не рассказывайте, что у нас всё хорошо. На жизнь надо смотреть реально. Давайте будем надеяться на хорошее и лучшее, но, к сожалению, всё будет не так», — сказал Канчельскис Чемпионату.

Напомним, что с 2022-го года российские команды и сборные отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.