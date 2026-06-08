Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Срджана Благоевича на пост главного тренера «Акрона».

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Для меня это странная история — приглашение серба в "Акрон". У нас много хороших тренеров — есть Шалимов, Рахимов — это люди, которые сейчас не тренируют. Я не понимаю, зачем нужно было приглашать Благоевича. Ну тем хуже будет Акрону», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что 17 мая в отставку был отправлен прежний наставник «Акрона» Заурбек Тедеев, а в стыковых матчах команда играла под началом его бывшего помощника Мурата Искакова, победив по сумме двух матчей «Ротор» (2:0; 0:1).