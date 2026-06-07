Наставник сборной Англии Томас Тухель высоко оценил текущее состояние Джуда Беллингема после его возвращения на поле после травмы.

Джуд Беллингем globallookpress.com

По словам Тухеля, Беллингем демонстрирует отличную физическую и психологическую готовность.

«У Джуда есть решительность и напористость — это его ключевые качества. Видно, что после травмы он полон энергии и счастлив снова играть. Он вернулся с большим желанием и находится в отличной форме», — приводит слова специалиста Goal.

В минувшем сезоне Беллингем провёл 28 матчей в чемпионате Испании, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.