Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил, какими качествами должна обладать команда, которая надеется выиграть чемпионат мира.

Лионель Скалони globallookpress.com

«На чемпионате мира мы хорошо оборонялись с мячом, но при этом умели пахать. Были моменты, когда команда понимала, что нужно выложиться на полную. Чемпионат мира выиграет тот, кто умеет делать именно это. Бывают моменты, когда нужно уметь терпеть. В отдельных ситуациях приходится буквально окапываться в обороне, и мы умеем это делать.

Повторить чемпионат мира, как в Катаре? Мы не думаем о том, чтобы что‑то повторять. Если успехи придут — отлично, а если нет, то мы должны быть спокойны, потому что знаем: мы отдали все силы без остатка», — сказал Скалони на пресс‑конференции после товарищеского матча с Гондурасом (2:0).

Напомним, что Аргентина является действующим чемпионом мира: в финале прошлого мундиаля она победила Францию.