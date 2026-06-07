Жозе Моуринью уже определился с рядом трансферных целей на случай своего назначения главным тренером мадридского «Реала».

Жозе Моуринью globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Рамон Альварес де Мон, в список желаемых новичков португальского специалиста входят защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори, полузащитник «Вест Хэма» Матеуш Фернандеш, а также Бернарду Силва, который в настоящее время находится в статусе свободного агента после ухода из предыдущего клуба.

По информации источника, именно этих футболистов Моуринью хотел бы видеть в составе «сливочных» для усиления команды в ближайшее трансферное окно.

Ранее в СМИ также появлялись сообщения, что мадридский клуб уже достиг договорённостей по переходам защитников Ибраимы Конате и Дензела Дюмфриса.

При этом назначение Моуринью пока не является официально подтверждённым. По данным источников, о возвращении португальца в «Реал» может быть объявлено в случае победы Флорентино Переса на президентских выборах клуба.