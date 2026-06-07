Сборные Марокко и Норвегии встретятся в товарищеском поединке, запланированном на 7 июня 22:00 мск. Далее расскажем, где смотреть этот матч.

Марокко — крепкий орешек. Команда ни разу не проиграла в своей квалификации на ЧМ, после чего стала победителем домашнего Кубка африканских наций. Последнее поражение марокканцы терпели еще 10 августа прошлого года.

Норвегия творит историю. Впервые с 1998 года «сверла» сыграют на чемпионате мира. Это будет их третий мундиаль. Нынешний состав норвежцев полон сильных игроков. 1 июня он же обыграл сборную Швеции 3:1, а ранее в квалификации разгромил Италию 4:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

Котировки букмекеров: 2.94 — победа Марокко, 3.40 — ничья, 2.49 — победа Норвегии.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Марокко — Норвегия смотрите на LiveCup.Run.