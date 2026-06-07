Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал нападающего сборной Англии Гарри Кейна лучшим в мире на данный момент.

Гарри Кейн — нападающий сборной Англии globallookpress.com

«Ему нужно с умом подходить к выбору позиции. Даже в момент гола у Новой Зеландии было много игроков в обороне, но он просто забрел туда. Это опыт, но удивительно, что они дали ему столько пространства.

Но с таким опытом он должен быть благоразумным, учитывая условия. Ему не нужно возвращаться за центральную линию, пытаясь раздавать пасы, есть достаточно игроков, которые могут это делать, и достаточно качественных игроков. Тебе нужно пробиться вперед, ты — лучший в мире на данный момент.

Если Англия хочет выиграть большой трофей, он должен быть главным игроком атаки», — сказал Кин Sport Bible.

Напомним, что чемпионат мира стартует 11-го июня. Сборная Англии на групповом этапе встретится с Хорватией, Ганой и Панамой.