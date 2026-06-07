Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что клуб не собирается продавать центрального защитника Джанлуку Манчини в «Интер».

Джанлука Манчини и Гасперини globallookpress.com

«Интер может делать всё, что хочет. Манчини не уйдёт, я ему это тоже сказал», — заявил Гасперини в интервью Sky Sport.

Ранее в СМИ пошли разговоры о том, что 30‑летний защитник может покинуть стан римлян из‑за сложности с продлением контракта и перебраться в «Интер», который им активно интересуется.

За «Рому» Манчини играет с лета 2019 года, перейдя из «Аталанты», где тоже работал под руководством Гасперини.