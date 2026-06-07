Сборная Эквадора сыграет товарищеский матч со сборной Гватемалы. Игра запланирована на 7 июня 23:00 мск. Где и как смотреть матч, рассказываем далее в тексте.

Эквадор отлично показал себя в квалификации на чемпионат мира, финишировав в первой тройке. Ранее в товарищеских матчах «кофейщики» добыли ничьи с Марокко и Нидерландами, а также обыграли Саудовскую Аравию.

Гватемале похвастаться нечем. Команда проиграла 3 матча подряд. Самым разгромным результатом стали выездные 0:7 против Алжира. Стоит отметить, что всего команды сыграли между собой три раза и во всех случаях Эквадор победил.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.27.

Котировки букмекеров: 1.16 — победа Эквадора, 6.80 — ничья, 17.0 — победа Гватемалы.

Прогноз ИИ: победа Гватемалы 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Эквадор — Гватемала смотрите на LiveCup.Run.