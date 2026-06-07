Руководство «Фиорентины» готово рассмотреть вариант с продажей Давида де Хеа уже в ближайшее трансферное окно.

Давид де Хеа globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Николо Скира, испанский голкипер больше не входит в число игроков, которых клуб считает неприкосновенными.

Одним из ключевых факторов является финансовая сторона вопроса. По данным источника, 35-летний вратарь зарабатывает около трёх миллионов евро в год, и во Флоренции считают такую нагрузку на зарплатную ведомость достаточно серьёзной. Поэтому в случае поступления достойного предложения клуб может согласиться на расставание с опытным футболистом.

Ранее сообщалось об интересе к де Хеа со стороны «Ювентуса», однако конкретных шагов по возможному переходу пока сделано не было.

Текущее соглашение де Хеа с «фиалками» действует до июня 2028 года.