Испанская «Барселона» планирует в ближайшее время усилить свой состав молодым талантом, который в перспективе станет звездой мирового уровня.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, сейчас на прицеле каталонцев находятся пять футболистов.
Это 18‑летний полузащитник «Баварии» Ленарт Карл, 20‑летний полузащитник «АЗ Алкмар» Кес Смит, 19‑летний хавбек «Порту» Родригу Мора, 20‑летний полузащитник «Ньюкасла» Льюис Майли и 20‑летний футболист «Байера» Ибрахим Маза.
На данный момент ни с кем из них не ведутся переговоры, но скоро состав «Барселоны» должен пополнить 18‑летний нападающий Джесси Бисиву из «Брюгге».