На данный момент ни с кем из них не ведутся переговоры, но скоро состав «Барселоны» должен пополнить 18‑летний нападающий Джесси Бисиву из «Брюгге».

Это 18‑летний полузащитник «Баварии» Ленарт Карл , 20‑летний полузащитник «АЗ Алкмар» Кес Смит , 19‑летний хавбек «Порту» Родригу Мора , 20‑летний полузащитник «Ньюкасла» Льюис Майли и 20‑летний футболист «Байера» Ибрахим Маза.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, сейчас на прицеле каталонцев находятся пять футболистов.

Испанская «Барселона» планирует в ближайшее время усилить свой состав молодым талантом , который в перспективе станет звездой мирового уровня.

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