Миланский «Интер» принял решение обратно выкупить трансфер полузащитника Александра Станковича, сообщает сайт «Брюгге», за который провёл последний сезон игрок.

Александар Станкович globallookpress.com

Летом 2025 года бельгийский клуб подписал 20‑летнего серба за 9,5 млн евро, но «Интер» сохранил за собой право обратного выкупа за 23 млн евро, что и сделал сейчас.

Портал Transfermarkt оценивает Станковича‑младшего, который является сыном Деяна, в 35 млн евро. Как и отец, он играет на позиции центрального полузащитника.

В этом сезоне он сыграл за «Брюгге» 55 матчей, забил 9 мячей и сделал 5 ассистов. Сейчас рыночная цена Станковича равна 35 млн евро.