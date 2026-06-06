6 июня в 20:45 мск сборные Румынии и Уэльса проведут товарищеский поединок на стадионе «Стяуа» в Бухаресте. Расскажем, где и как можно смотреть игру.

Обе команды все еще отходят после квалификации ЧМ. Провалом эти выступления назвать нельзя, но вылета в плей-офф — это действительно неприятно. Румыния после этого проиграла Словакии и сыграла вничью с Грузией. Уэльс расписал две ничьи с Северной Ирландией и Ганой.

Между собой команды сыграют впервые за долгое время. Последний раз они встречались в квалификации ЧМ 1993 года, когда Румыния выиграла 2:1. Если выиграет Уэльс, то это будет историческая для него победа, так как ему ни разу не удавалось победить команду из Бухареста.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Коэффициенты букмекеров: 2.65 — победа Румынии, 2.90 — ничья, 2.95 — победа Уэльса.

Прогноз ИИ: матч выиграет Румыния со счетом 1:0.

Трансляция матча Румыния — Уэльс

Прямую трансляцию матча Румыния — Уэльс смотрите на LiveCup.Run в 20:45 мск.