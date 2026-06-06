Полузащитник «Баварии», арендованный «Тоттенхэм Хотспур», Жоау Пальинья готовится определиться со своим будущим.

Жоау Пальинья globallookpress.com

Сейчас у него есть два варианта: полноценный переход в «Тоттенхэм» или возвращение в «Спортинг». Переговоры активно ведутся, и у «шпор» есть хорошие шансы на успешное завершение сделки, как сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг.

По данным источника, «Тоттенхэм» планирует провести повторные переговоры с «Баварией». Сумма выкупа Пальиньи установлена на уровне 25 миллионов евро с возможностью дополнительных бонусов, которые могут увеличить ее до 30 миллионов. Клуб стремится снизить эту сумму для повышения выгодности сделки.