Полузащитник «Барселоны» и национальной сборной Испании Даниэль Ольмо поделился своими впечатлениями о трудностях, с которыми он сталкивается в игре за каталонский коллектив.

Даниэль Ольмо globallookpress.com

«Ты понимаешь, что должен быть готов в любой момент, что обязан показывать результат. Минимальное, чего ждут болельщики, чего ждут все "кулес", — это победа. Эта требовательность — одна из самых трудных вещей, но многое зависит и от личности игрока, от целей, которые он ставит себе на сезон. При этом требовательность, которую к нам предъявляют болельщики и клуб, мы сами предъявляем к себе как игроки, — приводит слова Ольмо Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне футболист провел 49 матчей за "Барселону" во всех турнирах. Он забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 60 млн.