Английский «Ньюкасл» летом намерен подписать вингера «Осасуны» Виктора Муньоса, информирует издание Daily Telegraph.

Виктор Муньос globallookpress.com

Главный тренер «сорок» Эдди Хау рассматривает 22‑летнего испанца в качестве замены Энтони Гордону, который недавно перебрался в «Барселону».

Летом 2025 года «Осасуна» купила Муньоса у мадридского «Реала». Полузащитник провёл очень яркий сезон в Памплоне, забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах сезона, а также завоевал право отправиться в составе сборной Испании на ЧМ‑2026.

Сейчас портал оценивает игрока в 30 миллионов евро.