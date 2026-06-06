В итальянском «Лацио» продолжаются скандалы, и теперь крупная организованная группа фанатов клуба объявила о бойкоте домашних встреч в новом сезоне.

Клаудио Лотито globallookpress.com

По данным издания Football Italia, представители группировки отказались покупать сезонные абонементы и посещать игры на своём поле в Серии А и Кубке Италии.

Причиной такого решения является недовольство работой владельца и президента клуба Клаудио Лотито, к которому накопилось немало претензий за годы его правления.

Болельщики возмущены отсутствием чемпионских амбиций, недостаточными инвестициями в трансферы и резким ростом цен на билеты. Они считают, что таким демаршем заставят Лотито продать «Лацио».