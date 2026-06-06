Как утверждает авторитетное издание TEAMtalk, мадридский «Реал» предложил за полузащитника «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию 150 млн €.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Инициатором трансфера выступает президент «сливочных» Флорентино Перес, который ранее анонсировал, что в случае своего переизбрания подпишет звезду мирового уровня.

«Реал» сейчас ведёт активную работу по подписанию 25‑летнего грузина, и в клубе уверены, что он будет не против оказаться в Мадриде.

В этом сезоне Хвича сыграл 48 матчей, забил в них 19 мячей и сделал 11 голевых передач. На портале Transfermarkt он сейчас стоит 140 млн €.