Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал возможный уход аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из команды.

Эсекьеля Барко globallookpress.com

«Может, Барко и не вернется через сезон. А "Спартак" может кого-то приобрести поинтереснее. Барко же не может просто так уйти. За него тоже должны что-то заплатить. Но история непонятная. Ты же в команде, а просишь уйти. Барко — интересный игрок, один из лидеров в середине поля. В случае ухода надо искать замену, без него будет сложно», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

Ранее 27-летний футболист заявил, что хочет играть за «Индепендьенте», в составе которого становился победителем Южноамериканского кубка в 2017 году.

За «Спартак» он провёл два последних сезона, в этом году сыграл 37 матчей, забил 8 мячей и сделал 9 голевых передач.