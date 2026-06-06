Один из главных талантов немецкого футбола Леннарт Карл не сыграет на стартующем вскоре чемпионате мира.

Леннарт Карл globallookpress.com

По данным пресс‑службы сборной Германии, 18‑летний хавбек «Баварии» получил разрыв левой четырёхглавой мышцы бедра во время заключительной тренировки в Чикаго. Ему уже нашли замену: в состав включён полузащитник «РБ Лейпцига» Ассана Уэдраого.

20‑летний игрок ожидается в расположении «Бундестим» в ближайшие дни. Всего в этом сезоне Уэдраого провёл 20 матчей, забил 4 мяча и сделал 4 ассиста.

Соперниками Германии на групповом этапе будут Эквадор, Кот‑д’Ивуар и Кюрасао.