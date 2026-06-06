Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза не исключает возможности покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Федерико Кьеза globallookpress.com

«Я хочу играть регулярно. Если не смогу продолжить в Премьер-лиге, то мне придется поискать что-то другое. В первый год в "Ливерпуле" я практически не играл. Отправляюсь в предсезонное турне в США, затем поговорю с клубом и новым тренером Ираолой, после чего посмотрим», — приводит слова Кьезы La Gazzetta dello Sport.

Кьеза выступает за «Ливерпуль» с лета 2024 года. В прошлом сезоне он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав три результативные передачи. Текущий контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.