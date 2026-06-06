Атакующий полузащитник «Комо» Мартин Батурина летом может перейти в мюнхенскую «Баварию», сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Мартин Батурина globallookpress.com

Чемпион Германии уже встречался с окружением 23‑летнего хорвата на предмет перехода. Также к Батурине проявляют интерес и клубы АПЛ, которые готовы за него заплатить € 50–55 млн.

Сам же «Комо» не намерен отпускать хорвата, который мощно проявил себя на финише сезона в Серии А, ниже € 80 млн.

Батурина стал футболистом «Комо» летом 2025 года, перейдя из загребского «Динамо». В этом сезоне он сыграл в чемпионате Италии 29 матчей, забил 6 голов и отметился двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает его в € 30 млн.