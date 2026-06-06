Мальта одержала победу над Азербайджаном (2:0) в рамках товарищеского противостояния.
В составе гостей голы записали на свой счет Джозеф Мбонг на 65-й минуте и Александер Сатариано на 86-й минуте.
Результат матча
АзербайджанБаку0:2МальтаВаллетта
0:1 Джозеф Мбонг 65' 0:2 Александер Сатариано 86'
Азербайджан: Эмил Балаев, Бадави Гусейнов (Aikhan Guseynov 84'), Антон Кривоцюк, Элвин Джафаргулиев, Турал Байрамов (Вюсал Искендерли 70'), Алексей Исаев, Khayal Aliyev (Нериман Ахундзаде 9'), Эмил Сафаров (Abdulakh Khaybulayev 46'), Махир Эмрели (Tellur Mutallimov 70'), Elvin Badalov, Qismat Aliyev (Ренат Дадашов 70')
Мальта: Рашед Аль-Туми (Jake Azzopardi 90'), Энрико Пепе (Kevin Cannavo 62'), Алеандро Гарция (Зак Мускат 46'), Тедди Теума (Пол Мбонг 62'), Мэттью Гийомье (Brandon Diego Paiber 62'), Хуан Корбалан (Myles Beerman 46'), Курт Шоу, Александер Сатариано (James Sissons 90'), Andrea Zammit (Джозеф Мбонг 46'), Keyon Ewurum (Gabriel Mentz 62'), Ylyas Chouaref (Карло Заммит Лонарделли 84')
Жёлтые карточки: Elvin Badalov 29' — Keyon Ewurum 38'
В следующем товарищеском поединке сборная Мальты сыграет против Андорры 24-го сентября. Азербайджан встретится с Сан-Марино 9-го июня.