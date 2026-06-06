Мальта одержала победу над Азербайджаном (2:0) в рамках товарищеского противостояния.

В составе гостей голы записали на свой счет Джозеф Мбонг на 65-й минуте и Александер Сатариано на 86-й минуте.

Результат матча

Азербайджан Баку 0:2 Мальта Валлетта

0:1 Джозеф Мбонг 65' 0:2 Александер Сатариано 86'

Азербайджан: Эмил Балаев, Бадави Гусейнов ( Aikhan Guseynov 84' ), Антон Кривоцюк, Элвин Джафаргулиев, Турал Байрамов ( Вюсал Искендерли 70' ), Алексей Исаев, Khayal Aliyev ( Нериман Ахундзаде 9' ), Эмил Сафаров ( Abdulakh Khaybulayev 46' ), Махир Эмрели ( Tellur Mutallimov 70' ), Elvin Badalov, Qismat Aliyev ( Ренат Дадашов 70' )

Мальта: Рашед Аль-Туми ( Jake Azzopardi 90' ), Энрико Пепе ( Kevin Cannavo 62' ), Алеандро Гарция ( Зак Мускат 46' ), Тедди Теума ( Пол Мбонг 62' ), Мэттью Гийомье ( Brandon Diego Paiber 62' ), Хуан Корбалан ( Myles Beerman 46' ), Курт Шоу, Александер Сатариано ( James Sissons 90' ), Andrea Zammit ( Джозеф Мбонг 46' ), Keyon Ewurum ( Gabriel Mentz 62' ), Ylyas Chouaref ( Карло Заммит Лонарделли 84' )

Жёлтые карточки: Elvin Badalov 29' — Keyon Ewurum 38'