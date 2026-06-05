«Манчестер Сити» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Федерико Вальверде и готов сделать крупное предложение по трансферу игрока.

Федерико Вальверде globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, руководство английского клуба рассматривает 27-летнего уругвайца в качестве одного из приоритетных вариантов для усиления средней линии. Ради возможного перехода «горожане» готовы предложить за футболиста около 90 млн евро.

Впрочем, осуществить этот трансфер будет непросто. Сам Вальверде не планирует покидать «Реал», цвета которого защищает с 2016 года и где давно считается одним из ключевых игроков команды. Дополнительным препятствием является действующий контракт хавбека с мадридским клубом, рассчитанный до лета 2029 года.

В минувшем сезоне чемпионата Испании уругвайский полузащитник провёл 33 матча, записав на свой счёт пять забитых мячей и восемь результативных передач.