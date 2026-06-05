5 июня в Кошице сборная Словакии примет сборную Черногории. Старт матча в 19:30 мск.

Словакия перед матчем выиграла у Мальты в товарищеской встрече 2:1. Эти поединки для хозяев не имеют особого значения, так как они пропустят мундиаль. В первом раунде плей-офф словаки не справились с командой Косова.

Для Черногории это также второй матч в июне. Ранее команда победила Болгарию 1:0. Напомним, что как и Словакия, Черногория провалила квалификацию и не сыграет в финальной части чемпионата мира.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Котировки букмекеров: 1.57 — победа Словакии, 3.95 — ничья, 5.70 — победа Черногории.

Прогноз ИИ: матч выиграет Словакия со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Словакия — Черногория смотрите на LiveCup.Run.