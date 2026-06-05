Российский тренер Игорь Шалимов высказался о победе сборной России в товарищеском поединке против Буркина-Фасо (3:0).

Фрагмент матча Россия — Буркина-Фасо t.me/teamrussia

«Сборная России порадовала результатом. Как бы мы ни кружили вокруг да около, как бы команда ни играла, если ты не побеждаешь, то игра остается где‑то на втором плане. Сейчас крупная победа.

Когда‑то Валерий Георгиевич (Карпин) говорил, что результат таких матчей не важен. Но потом оказывается, что наоборот важен. Такой результат создает настроение, ощущение победы, и все остаются на позитиве. Тем более нас ждет еще одна игра впереди», — сказал Шалимов «Матч ТВ».

В следующем товарищеском поединке сборная России сыграет против Тринидада и Тобаго 9-го июня.