Российский тренер Юрий Сёмин отметил, какие сборные, на его взгляд, являются фаворитами ЧМ-2026. Специалист выделил Францию, Испанию, Аргентину и Бразилию.

Юрий Сёмин globallookpress.com

«К фаворитам чемпионата мира я отношу сборные Франции, Испании, Аргентины и, наверное, Бразилии. Что касается моих симпатий, то здесь выделю испанцев и аргентинцев.

На мой взгляд, чересчур много команд среднего уровня. Сложно будет увидеть много хороших игр на старте. Ближе к четвертьфиналам уровень будет высоким», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Чемпионат мира начнется 11 июня. В 2022 году турнир выиграла сборная Аргентины, которая в финале в серии пенальти одолела Францию.