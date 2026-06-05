«ПСЖ» не планирует расставаться с полузащитниками Витинью и Жоау Невешем этим летом.

Витинья и Жоау Невеш globallookpress.com

Согласно Mundo Deportivo, эти игроки не перейдут в мадридский «Реал» даже несмотря на то, что ходят слухи о готовности «сливочных» выложить 150 миллионов евро за одного из них.

Как сообщает источник, в руководстве «ПСЖ» осознают, что информация о намерении «Реала» купить Витинью или Невеша может быть связана с президентскими выборами в мадридском клубе, и не собираются вмешиваться в этот процесс.

В парижском клубе также утверждают, что не располагают сведениями о желании Витинью или Невеша покинуть команду летом, поэтому не испытывают беспокойства относительно возможного предложения от «Реала».