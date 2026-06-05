Экс-форвард сборной России Павел Погребняк высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Мы не знаем, что выберет Сперцян — финансы и противостояние с Роналду или "Комо" и Лигу чемпионов. Это уже на его усмотрение. Мне было бы интересно посмотреть на него в Саудовской Аравии. Там большой наплыв звезд, хорошая атмосфера на играх. Хочу его видеть там. Европа — классно, но сейчас бабки на первом месте, как мне кажется», — цитирует Погребняка «СЭ».

Ранее появилась информация, что ближневосточный клуб рассматривает в качестве усиления команды капитана «быков». Также игроком сборной Армении интересуется итальянский «Комо».

«Аль-Ахли» на данный момент является действующим победителем Лиги чемпионов АФК.