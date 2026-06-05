Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отметил, что клуб предложил голкиперу Андрею Луневу подписать новое соглашение.
Контракт с Луневым истек в конце минувшего сезона.
«Не удается достигнуть договоренности о новом контракте с Луневым? Мы в переговорах. Автоматическое условие продления он не выполнил. Сделали ему предложение, ждем», — сказал Пивоваров «Матч ТВ».
В прошлом сезоне «Динамо» заняло седьмое место в таблице РПЛ. Летом команду возглавил Сандро Шварц, который сменил на этом посту Ролана Гусева.