Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отметил, что клуб предложил голкиперу Андрею Луневу подписать новое соглашение.

Андрей Лунев globallookpress.com

Контракт с Луневым истек в конце минувшего сезона.

«Не удается достигнуть договоренности о новом контракте с Луневым? Мы в переговорах. Автоматическое условие продления он не выполнил. Сделали ему предложение, ждем», — сказал Пивоваров «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Динамо» заняло седьмое место в таблице РПЛ. Летом команду возглавил Сандро Шварц, который сменил на этом посту Ролана Гусева.