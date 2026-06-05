Наставник нидерландской сборной Рональд Куман высказался по поводу готовящегося перехода защитника Дензела Дюмфриса из миланского «Интера» в мадридский «Реал».

Рональд Куман globallookpress.com

Куман сказал, что не знает, завершён ли трансфер Дюмфриса полностью. Специалист отметил, что если кто-то и заслуживает такого перехода, так это Дензел.

«Но я бы всё же предпочёл, чтобы он перешёл в "Барселону", — сказал Куман AS.

Куман возглавлял каталонский клуб с 2020 по 2021 год. В прошлом сезоне сине-гранатовые выиграли чемпионат Испании.