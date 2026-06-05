Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Деньги в жизни никто не отменял. Если предлагают такой заоблачный контракт, о котором мы слышим, то любой футболист за эти деньги поехал бы играть. Сперцян здесь уже всем всё доказал. Если нет других предложений из хороших клубов, то надо ехать. Жизнь футболиста коротка, надо заработать.

Сперцян уже не будет расти в РПЛ. Хотелось бы, конечно, видеть его в топовом клубе. Эдуарда осуждать не надо, это его жизнь и выбор. Пусть играет там, где хочет», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что ближневосточный клуб рассматривает в качестве усиления команды капитана «быков». Также игроком сборной Армении интересуется итальянский «Комо».

«Аль-Ахли» на данный момент является действующим победителем Лиги чемпионов АФК.