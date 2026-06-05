Аргентинец Николас Гонсалес может продолжить карьеру в «Атлетико» и окончательно закрепиться в мадридском клубе после аренды.

Николас Гонсалес globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Николо Скира, переговоры между «Ювентусом» и «Атлетико» проходят успешно и близки к завершению. Сам 28-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с «матрасниками». Ожидается, что соглашение может быть рассчитано до 2030 года.

Гонсалес уже выступал за мадридскую команду в минувшем сезоне на правах аренды. Под руководством Диего Симеоне он провёл 37 матчей во всех турнирах и отметился пятью забитыми мячами.

По итогам сезона «Атлетико» сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов, тогда как «Ювентус» финишировал в зоне Лиги Европы.