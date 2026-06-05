Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на поражение Франции от Кот-д'Ивуара (1:2) в товарищеском матче.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«Поражение Франции от Кот-д'Ивуара? Мы все находимся на этом этапе подготовки, Нидерланды тоже проиграли. Хотим, чтобы игроки адаптировались к новой реальности. После нескольких дней перерыва игроки должны набрать соревновательный ритм на международном уровне, который не имеет ничего общего с клубным соперничеством, это сложнее и требовательнее», — приводит слова специалиста AS.

Напомним, ЧМ-2026 стартует 11 июня. Четыре года назад турнир выиграла сборная Аргентины.