5 июня в 03:00 мск состоится товарищеский матч сборных Чехии и Гватемалы.

Чехия сыграет на ЧМ. Команда прошла плей-офф, где дважды выиграла в серии пенальти, обыграв команды Ирландии и Дании. 31 мая чехи провели последний на данный момент поединок, в котором выиграли у сборной Косова со счетом 2:1.

Гватемала на ЧМ не прошла. Все решило поражение от Панамы. Для команды это будет третий товарищеский спарринг подряд. До этого коллектив проиграл Канаде 0:1 и со счетом 0:7 потерпел поражение от Алжира.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.

Котировки букмекеров: 1.17 — победа Чехии, 6.50 — ничья, 17.0 — победа Гватемалы.

Прогноз ИИ: матч выиграет сборная Чехии со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Чехия — Гватемала смотрите на LiveCup.Run.