Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о возможных вариантах продолжения карьеры и отношении к потенциальному переходу в другой клуб.

Алексей Батраков globallookpress.com

Футболист отметил, что в случае продолжения выступлений за московскую команду он будет счастлив, если сумеет добиться с ней больших успехов и принести ей трофеи. При этом он подчеркнул, что на фоне европейских клубов «Зенит» не является для него фактором дополнительной мотивации.

«Если останусь в "Локомотиве" и принесу славу клубу, тоже буду счастлив. На фоне Европы "Зенит" точно не мотивирует», — цитирует Батракова Sport24.

Контракт Батракова с «Локомотивом» истекает в июне 2029 года. В прошедшем сезоне хавбек провел 37 встреч, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.