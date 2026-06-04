Центральный защитник «Брайтона» Ян Паул ван Хекке попал в сферу интересов «Тоттенхэма», сообщает The Telegraph.

Ян Паул ван Хекке globallookpress.com

Инициатором трансфера выступает главный тренер «шпор» Роберто де Дзерби. Известно, что первое предложение в размере 45 млн фунтов стерлингов было отклонено, так как «чайки» намерены выручить за своего лидера обороны не менее 70 млн фунтов.

Также на 26‑летнего голландца, который сейчас в составе своей сборной готовится к ЧМ‑2026, претендуют «Челси» и «Ливерпуль».

В этом сезоне ван Хекке сыграл в АПЛ 36 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.