Тренерский штаб сборной Уругвая во главе со знаменитым Марсело Бьелсой подал официальную заявку на чемпионат мира 2026 года.
В ней отсутствуют центральный защитник «Динамо» Николас Маричаль и легенда уругвайского футбола Луис Суарес.
Соперниками «альбиселесте» на групповом этапе станут Саудовская Аравия, Кабо‑Верде и Испания.
Вратари: Серхио Рочет («Интернасьонал», Бразилия), Фернандо Муслера («Эстудиантес», Аргентина), Сантьяго Меле («Монтеррей», Мексика).
Защитники: Гильермо Варела («Фламенго», Бразилия), Рональд Араухо («Барселона», Испания), Хосе Мария Хименес («Атлетико», Испания), Сантьяго Буэно («Вулверхэмптон», Англия), Себастьян Касерес («Америка», Мексика), Матиас Оливера («Наполи», Италия), Хоакин Пикерес («Палмейрас», Бразилия), Матиас Винья («Ривер Плейт», Аргентина).
Полузащитники: Мануэль Угарте («Манчестер Юнайтед», Англия), Эмилиано Мартинес («Палмейрас», Бразилия), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм», Англия), Федерико Вальверде («Реал», Испания), Агустин Каноббио («Флуминенсе», Бразилия), Хуан Мануэль Санабрия («Реал Солт Лейк», МЛС), Джорджиан Де Арраскаэта («Фламенго», Бразилия), Николас Де ла Крус («Фламенго», Бразилия), Родриго Саласар («Брага», Португалия), Факундо Пельистри («Панатинаикос», Греция), Максимилиано Араухо («Спортинг», Португалия), Бриан Родригес («Америка», Мексика).
Нападающие: Родриго Агирре («Тигрес», Мексика), Федерико Виньяс («Овьедо», Испания), Дарвин Нуньес («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия).