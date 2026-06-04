Соперниками «альбиселесте» на групповом этапе станут Саудовская Аравия, Кабо‑Верде и Испания.

В ней отсутствуют центральный защитник «Динамо» Николас Маричаль и легенда уругвайского футбола Луис Суарес.

Тренерский штаб сборной Уругвая во главе со знаменитым Марсело Бьелсой подал официальную заявку на чемпионат мира 2026 года.

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