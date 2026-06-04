Сборная Словении на своем поле сыграла вничью с командой Кипра в товарищеской встрече — 1:1.
Маринос Ционис вывел гостей вперед на седьмой минуте встречи. После перерыва защитник «Зенита» Ванья Дркушич на 66-й минуте сравнял счет в матче и спас команду от поражения.
Киприоты с 62-й минуты играли в меньшинстве после удаления Панайотиса Андреу.
Результат матча
СловенияЛюбляна1:1КипрНикосия
0:1 Маринос Ционис 7' 1:1 Ванья Дркушич 66'
Словения: Ян Облак, Срджан Кузмич (Жан Карничник 63'), Давид Брекало (Ванья Дркушич 63'), Эрик Янжа, Яка Бийол, Свит Сешлар (Санди Ловрич 46'), Адам Черин (Эстер Соклер 85'), Тамар Светлин (Тьяш Бегич 46'), Йон Горенц-Станкович (Андраж Шпорар 64'), Жан Випотник (Адриан Зелькович 85'), Danijel Sturm (Tian Nai Koren 88')
Кипр: Константинос Лайфис, Фабиано, Маринос Ционис (Андроникос Какулис 58'), Иоаннис Питтас (Хараламбос Кириаку 72'), Харалампос Харалампус (Ioannis Costi 58'), Григорис Кастанос (Яннис Сациас 85'), Stavros Georgiou (Andreas Christou 72'), Panagiotis Andreou, Giorgos Malekkidis, Christos Sielis, Andreas Shikkis (Гиоргос Наум 85')
Жёлтые карточки: Panagiotis Andreou 52' (Кипр), Иоаннис Питтас 62' (Кипр), Christos Sielis 66' (Кипр), Константинос Лайфис 90+2' (Кипр)
Красная карточка: Panagiotis Andreou 62' (Кипр)
Словенцы проведут следующий матч 7 июня против хорватов, Кипр в этот же день сыграет против Лихтенштейна.