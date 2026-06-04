Сборная Словении на своем поле сыграла вничью с командой Кипра в товарищеской встрече — 1:1.

Ванья Дркушич globallookpress.com

Маринос Ционис вывел гостей вперед на седьмой минуте встречи. После перерыва защитник «Зенита» Ванья Дркушич на 66-й минуте сравнял счет в матче и спас команду от поражения.

Киприоты с 62-й минуты играли в меньшинстве после удаления Панайотиса Андреу.

Результат матча Словения Любляна 1:1 Кипр Никосия 0:1 Маринос Ционис 7' 1:1 Ванья Дркушич 66' Словения: Ян Облак, Срджан Кузмич ( Жан Карничник 63' ), Давид Брекало ( Ванья Дркушич 63' ), Эрик Янжа, Яка Бийол, Свит Сешлар ( Санди Ловрич 46' ), Адам Черин ( Эстер Соклер 85' ), Тамар Светлин ( Тьяш Бегич 46' ), Йон Горенц-Станкович ( Андраж Шпорар 64' ), Жан Випотник ( Адриан Зелькович 85' ), Danijel Sturm ( Tian Nai Koren 88' ) Кипр: Константинос Лайфис, Фабиано, Маринос Ционис ( Андроникос Какулис 58' ), Иоаннис Питтас ( Хараламбос Кириаку 72' ), Харалампос Харалампус ( Ioannis Costi 58' ), Григорис Кастанос ( Яннис Сациас 85' ), Stavros Georgiou ( Andreas Christou 72' ), Panagiotis Andreou, Giorgos Malekkidis, Christos Sielis, Andreas Shikkis ( Гиоргос Наум 85' ) Жёлтые карточки: Panagiotis Andreou 52' (Кипр), Иоаннис Питтас 62' (Кипр), Christos Sielis 66' (Кипр), Константинос Лайфис 90+2' (Кипр) Красная карточка: Panagiotis Andreou 62' (Кипр)

Словенцы проведут следующий матч 7 июня против хорватов, Кипр в этот же день сыграет против Лихтенштейна.